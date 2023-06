नई दिल्ली. अब पानी के अंदर भी भारत अपने दुश्मनों को ढेर करने में पलभर की देरी नहीं करेगा. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने अचूक निशाने वाले टॉरपीडो का सफल परीक्षण किया है, जो पानी के भीतर देश के शत्रुओं को पलभर में मिटाने की ताकत रखता है. इस टॉरपीडो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है.

भारतीय नौसेना ने मंगलवार को बताया कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उसके स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टॉरपीडो ने पानी के भीतर लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया. इस टॉरपीडो को बनाने में डीआरडीओ ने अहम भूमिका निभाई है.

Successful engagement of an Underwater Target by an indigenously developed Heavy Weight Torpedo is a significant milestone in #IndianNavy‘s & @DRDO_India‘s quest for accurate delivery of ordnance on target in the underwater domain. #AatmaNirbharBharat@DefenceMinIndia pic.twitter.com/ZMSvtFSobE

