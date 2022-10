VIDEO: त्रिची के मार्केट में अचानक फटा हीलियम टैंक, एक की मौत, दर्जनों घायल

चेन्नई. तमिलनाडु के त्रिची के कोट्टई वासल इलाके के एक बाजार में हीलियम टैंक फट जाने से एक की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए है. यह घटना बाजार की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गयी है. विस्फोट की घटना के बारे में जानकारी मिलते ही त्रिची पुलिस घटनास्थल पहुंची और अपनी टीम को मामले की जांच में लगाया.

विस्फोट रविवार रात को हुआ है, जब त्रिची के कोट्टई वासल क्षेत्र के मार्केट में लोग शॉपिंग कर रहे थे तभी अचानक हीलियम टैंक फट गया, जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई. हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है. विस्फोट इतना भयानक था कि दुकानों की खिड़कियां और दरवाजे टूटकर चकनाचूर हो गए. हादसे का पूरा वीडियो CCTV में कैद हुआ है, जिसका इस्तेमाल अब पुलिस अपने जांच में करेगी.

#WATCH | Tamil Nadu: A helium tank exploded in a market in Trichy’s Kotai Vasal area yesterday; One dead & several injured. Case registered. pic.twitter.com/wUHvlaM5GQ

— ANI (@ANI) October 3, 2022