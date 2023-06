अमरावती: कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा देश भीषण गर्मी से तप रहा है. ऐसे में ना केवल इंसान बल्कि पशु-पक्षी भी काफी व्याकुल हो गए हैं. अगर इस मौसम में पानी की भी किल्लत हो जाए तो सोचिए क्या हो? इंसान तो अपने लिए कुछ इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन मूक पशु बेचारे क्या करें? ऐसा ही एक वाकया आंध्रप्रदेश के पार्वतीपुरम जिले में सामने आया है. यहां पर गजराज को जब जंगल में पानी नहीं मिला तो उन्होंने अपने झुंड के साथ बस्ती की ओर रुख किया.

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी एक वीडियो में दिख रहा है कि जंगल से सात हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में पार्वतीपुरम जिले के पुजारीगुडा गांव में आ जाता है. वहां पर इन हाथियों ने ना केवल ड्रमों और बाल्टियों में रखे गए पानी से अपनी प्यास बुझाई बल्कि थोड़ी बहुत मस्ती भी की. अपनी प्यास बुझाने के बाद हाथियों का यह झुंड जिस तरह जंगल से आया था उसी तरह वाप लौट जाता है.

#WATCH | Andhra Pradesh: A herd of 7 elephants entered Pujariguda village in Parvathipuram district, for drinking water. pic.twitter.com/5jfdtp0MI2

— ANI (@ANI) June 14, 2023