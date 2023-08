नई दिल्ली. भारतीय वायुसेना उच्च सुरक्षा तकनीक से लैस होकर दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हो गई है. लगातार सुरक्षा बेड़े की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब भारतीय वायु सेना ने हेरॉन मार्क-2 ड्रोन को शामिल किया है, जिससे वह एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ लगी सीमाओं पर निगरानी कर सकता है. इन अत्याधुनिक ड्रोनों ने सैन्य परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि वे निगरानी और स्ट्राइक क्षमता के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं.

लंबी दूरी की मिसाइलों और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों की एक दुर्जेय श्रृंखला से लैस, ये ड्रोन हमारी उत्तरी सीमाओं पर अचूक सतर्कता के साथ गश्त करने के लिए तैयार हैं. हेरॉन मार्क 2 ड्रोन गहन निगरानी करने और एक ही साथ आक्रमण करने की अविश्वसनीय क्षमता का दावा करते हैं, जिससे वे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक दुर्जेय संपत्ति बन जाते हैं. इसके जरिये चीन और पाक सीमा पर एक साथ निगरानी की जा सकती है. चार नए ड्रोन जो लंबी दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस हैं. इन्हें उत्तरी क्षेत्र में एक फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात किया गया है.

#WATCH | Indian Air Force’s newly inducted Heron Mark2 drones operating from a forward air base in the northern sector. The long-endurance drones have the capability to cover entire borders with both Pakistan and China in a single sortie. pic.twitter.com/3X9dqfJHWW

वायु सेना का मेक इन इंडिया तकनीक पर फोकस

भारतीय वायु सेना अब मेक इन इंडिया के तहत अपने प्रोजेक्ट चीता को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है. इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों के लगभग 70 हेरॉन ड्रोन को उपग्रह संचार लिंक के साथ उन्नत किया जाना है. सेना को 31 प्रीडेटर ड्रोन भी मिल रहे हैं, जो उच्च ऊंचाई, लंबी सहनशक्ति श्रेणी के हैं. हालांकि, चार नए हेरॉन मार्क-2 ड्रोन, जो लंबी दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस हैं. इन्हें उत्तरी क्षेत्र में एक फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात किया गया है.

बिना रुके 36 घंटे निगरानी करेगा ये ड्रोन

इस ड्रोन की तैनाती के साथ आकाश में एक ऐसी आंख की कल्पना की जा सकती है जो बिना थके सीधे 36 घंटे तक निगरानी रख सकती है. उपग्रह संचार कौशल से लैस ये ड्रोन न केवल निरंतर उपस्थिति बनाए रख सकते हैं, बल्कि आश्चर्यजनक दूरी से दुश्मन के लक्ष्यों पर भी लॉक कर सकते हैं. यह हमारे लड़ाकू विमानों को अपने लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग करके खतरों को खत्म करने में सक्षम बनाता है. ये ड्रोन उन्हें सटीक निर्देशांक के लिए मार्गदर्शन करते हैं.

#WATCH | The squadron operating the Heron Mark2 drones is known as the ‘Warden of the North’ and has been carrying out surveillance missions along with borders with both China and Pakistan. The drones have been equipped with satellite communication links and are the most advanced… pic.twitter.com/hPingSKHoK

— ANI (@ANI) August 13, 2023