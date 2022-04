हिजाब विवाद: कानूनी लड़ाई लड़ने वाली उडुपी की दो छात्राओं को बुर्का पहनकर परीक्षा देने की नहीं मिली अनुमति, परीक्षा केंद्र से लौटींं

बेंगलुरु. कर्नाटक के उडुपी में कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की कानूनी लड़ाई लड़ने वाली दो छात्राओं को आज कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में बैठने की जब अनुमति नहीं मिली तो दोनों परीक्षा केंद्र से लौट गईं. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, दोनों ही छात्राएं बुर्का पहनकर विद्योद्या पीयू कॉलेज पहुंची थीं. खबर के अनुसार दोनों ही लड़कियों ने पहले ही हॉल टिकट ले लिया था. जब वे एक ऑटो-रिक्शा में परीक्षा केंद्र पहुंचीं, तो अधिकारियों ने उन्हें ड्रेस कोड का पालन करने के लिए कहा. लेकिन लड़कियों ने मना कर दिया और करीब 45 मिनट तक निरीक्षक और कॉलेज के प्रिंसिपल ने समझाने की कोशिश की.

अंततः उन्हें स्कूल के अंदर हिजाब पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले अदालत के आदेश के अपवाद की अनुमति नहीं दी गई. फिर उन्हें बिना परीक्षा दिए चुपचाप परिसर से बाहर निकलते देखा गया. शुक्रवार से शुरू हुई परीक्षा 18 मई तक चलेगी. पहला पेपर बिजनेस स्टडीज का था. राज्य भर के 1,076 केंद्रों पर 6.84 लाख से अधिक छात्र परीक्षा देंगे. इससे पहले 1 जनवरी को, उडुपी के एक कॉलेज की छह छात्राओं ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) द्वारा तटीय शहर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, जिसमें कॉलेज के अधिकारियों ने उन्हें हेडस्कार्फ पहनकर कक्षाओं में प्रवेश से वंचित कर दिया था.

Udupi | Two students, who are fighting a legal battle for the hijab, leave the PUC examination centre after they were allegedly not permitted to take the exam wearing hijab#Karnataka pic.twitter.com/9NgVmqzGVM

— ANI (@ANI) April 22, 2022