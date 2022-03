hijab row: हिजाब पहनने से रोकने पर टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी दी थी, कांग्रेस नेता मुकर्रम खान गिरफ्तार

बेंगलुरुः हिजाब मामले (Hijab row) को लेकर भड़काऊ बयान देने के आरोपी कांग्रेस नेता मुकर्रम खान (Mukarram Khan) पर शिकंजा कस गया है. कर्नाटक पुलिस ने कलबुर्गी जिले के सेदम से पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुकर्रम खान को कस्टडी में ले लिया है. पिछले महीने सामने आए एक वीडियो में मुकर्रम खान हिजाब पहनने से रोकने पर टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी देते हुए कथित तौर पर नजर आए थे. इस बयान पर हंगामे के बाद कलबुर्गी (Kalaburgi) में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, पुलिस ने जानकारी दी है कि कांग्रेस के नेता मुकर्रम खान को हैदराबाद से पकड़ा गया. उन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश करके कस्टडी की मांग की जाएगी. मुकर्रम खान का पिछले महीने फरवरी में एक वीडियो सामने आया था. उसमें वह कथित तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हम यहीं पर पैदा हुए हैं और पले-बढ़े हैं. हम यहीं भारत में रहेंगे और यहीं पर अपनी जान दे देंगे. जो भी हमारे बच्चों को हिजाब पहनने से रोक रहे हैं, उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएंगे. वह आगे कहते हुए सुनाई दिए थे कि हम ये सब सहन नहीं करेंगे.

कर्नाटक में छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल-कॉलेज जाने से रोकने को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता मुकर्रम खान का ये कथित वीडियो सामने आया था. इस विडियो के बाद काफी हंगामा हुआ था. हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किए. विश्व हिंदू परिषद के जिला सचिव शिवकुमार ने इसे लेकर पुलिस में शिकायत भी दी थी. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस शिकायत के बाद 18 फरवरी को सेदम पुलिस स्टेशन में मुकर्रम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 298 और 295 के तहत केस दर्ज किया गया था.

Karnataka | Police have registered an FIR under sections 153 (A), 298, 295 of IPC against Congress leader Mukarram Khan (in pic) in Kalaburgi for his ‘cutting into pieces’ remark “reported on February 8, which affected another religion & communal harmony”#HijabRow pic.twitter.com/heBPTyNM3J

— ANI (@ANI) February 18, 2022