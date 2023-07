नई दिल्‍ली. हिंडन नदी का जलस्‍तर खतरे के निशान से ऊपर आने के बाद नोएडा और गाजियाबाद में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. यही वजह है कि नदी से सटे इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है. यूपी प्रशासन लोगों को समय रहते अलर्ट कर रहा है. उन्‍हें सुरक्षित स्‍थानों पर पहुंचाया जा रहा है. हिंडन यमुना की एक सहायक नदी है, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद फिर से उफान पर है. शनिवार को ही नदी का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल गया था और लोगों के घरों तक आ गया.

नोएडा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुरेश राव ए. कुलकर्णी ने बाढ़ के हालातों पर जानकारी देते हुए बताया, ‘छिजारसी से इकोटेक तक तीन निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है. लोगों को उनके घरों से निकाला गया. हालांकि, नदी अभी तक कहीं भी खतरे के निशान को पार नहीं कर पाई है”. कुलकर्णी के मुताबिक, ‘एहतियात के तौर पर जगह-जगह पुलिस टीमें तैनात की गई हैं. लोगों को नजदीक के स्कूलों और बारात घरों में रहने के लिए कहा गया है. उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है. हम जल स्तर पर नजर रख रहे हैं.”

#WATCH | Uttar Pradesh: Flood-like situation arises in parts of Noida, due to rising water level of Hindon River. pic.twitter.com/wGQc9RjuW6

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 23, 2023