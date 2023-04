राहुल के '40% कमीशन की सरकार' बयान पर भड़के गृहमंत्री शाह, कहा- '..कोर्ट जाएं, जनता को न करें गुमराह'

Karnataka Election 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं. 10 मई को होने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनावी अभियान तेज कर दिए हैं. आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है. सोमवार को कर्नाटक में बेलगावी के रामदुर्ग में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य (कर्नाटक) सरकार पर हमला बोला. वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उनके ‘40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता पर हमला बोला. केंद्रीय गृहमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हासन जिले के सकलेशपुर में रोड शो किया जहां, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गृहमंत्री के साथ चलते हुए दिखे.

राहुल गांधी ने कहा था, ‘बीजेपी सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट है, वे 40% कमीशन लेते हैं. वही पैसा पिछली सरकार के विधायकों को चुराने के लिए इस्तेमाल किया गया था. क्या पीएम बताएंगे कि गोवा, एमपी, कर्नाटक, पूर्वोत्तर में विधायकों को खरीदने के लिए पैसे का क्या स्त्रोत है?’ वहीं, आगे हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था कि ‘आजकल 2-3 अरबपतियों पर ही सरकार का फोकस है. किसानों और मजदूरों पर सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन किसानों, मजदूरों और छोटे वेंडरों पर सरकार का ध्यान नहीं है. अरबपतियों को बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है और अगर कुछ हो जाता है तो आसानी से माफ भी हो जाता है लेकिन किसानों का कर्ज कभी माफ नहीं होता.’

#WATCH | “They can talk about it & should go to court if they have concrete evidence. Neither there’s any probe nor there’s any case. How will people believe in such baseless allegations?”: Union Home Minister Amit Shah speaks on Congress & Rahul Gandhi’s allegations of ‘40%… https://t.co/ekk0yB5L5W pic.twitter.com/fqOYcnjLdk

— ANI (@ANI) April 24, 2023