Holi 2023 Live: देशभर में रंग से सराबोर हुए लोग, BSF के जवानों ने उड़ाया गुलाल, PM मोदी ने दी बधाई

कांग्रेस सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी. उन्होंने ट्वीट किया, ‘होली का त्योहार सबके जीवन में नए रंग भरे, देश पर एकता का रंग चढ़े. सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!’

Wishing a very Happy Holi to everyone! pic.twitter.com/3v0mfpGVAR

