गृह मंत्री अमित शाह बोले: CCTNS में शामिल हों सेंट्रल एजेंसियां, अपराध नियंत्रण में NCRB की भूमिका को सराहा

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय एजेंसियों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) अपनाने की सलाह दी है, जिससे ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली बन सके.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 37वें स्थापना दिवस पर राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कहीं. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, ”केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को भी एफआईआर से जुड़ी जानकारियां सीसीटीएनएस पर लिंक करनी चाहिए.

अमित शाह ने कहा, ”गृह मंत्रालय का आग्रह है कि भारत की सभी एजेंसियां सीसीटीएनएस में कुछ ही दिन में शामिल हों. गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से मेरा आग्रह है कि सभी एजेंसियों के डीजी के साथ बैठक करें. इसमें नहीं शामिल होने का विकल्प किसी के लिए नहीं है.”

