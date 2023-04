'पीएम मोदी को सुनिए तो लगेगा कोई अभिभावक बोल रहा है..', मन की बात@100 कॉन्क्लेव में बोले गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (HM Amit Shah) ने कहा कि मन की बात (Mann Ki Baat) का सरकारी कार्यक्रमों पर गहरा असर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर चुनौती को अवसर में तब्दील किया है. उन्होंने कहा, टीम इंडिया का सृजन मोदीजी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए किया है. गृह मंत्री ने कोरोना काल को याद करते हुए कहा, पूरी दुनिया में कोविड की लड़ाई सरकार ने लड़ी लेकिन भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता ने ये लड़ाई लड़ी. उन्होंने कहा, मोदी जी कोविड के सामने सफल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इसे 130 करोड़ लोगों की लड़ाई में तब्दील कर दिया.

गृह मंत्री अमित शाह ने मन की बात राष्ट्रीय कानक्लेव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, इस कम्युनिकेशन के चार पहलू हैं इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और इंपावरमेंट. अमित शाह ने कहा कि आत्मिक शांति और वैश्विक शांति दोनों को मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए बढ़ाया है. उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए सहकारिता आंदोलन को गति दी. मेरे जीवन में किताबों से बड़ा रोल किसी का नहीं है. मोदीजी ने विकलांग को दिव्यांग का शब्द दिया. अमित शाह ने कहा, एक बात कितनी टचिंग हो सकती है मोदीजी ने खादी के इस्तेमाल से इसे साबित किया. एक मन की बात से इतना असर हुआ देश के बच्चे देश में बने हुए खिलौनों से खेलते हैं.

Speaking at the National Conclave on Mann Ki Baat@100. #MannKiBaat100 https://t.co/WMdy1gZI0T

