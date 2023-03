'देश के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम देने में CRPF का योगदान अहम'- गृहमंत्री अमित शाह, 84वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हुए शामिल

जगदलपुर. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को यानी कि आज नक्सल प्रभावित जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान अमित शाह ने 84वें सीआरपीएफ दिवस के मौके पर जगदलपुर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी. इस खास मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है, जब इसकी सुरक्षा समर्पित तरीके से की जाए. देश के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम देने में बाकी सारे सीएपीएफ (CAPF) को साथ में रखते हुए CRPF का योगदान महत्वपूर्ण है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले कई चुनावों में CRPF के जवानों ने हमारी लोकतंत्र प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से निर्वहन करने की जिम्मेदारी निभाई है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहली बार नक्सली इलाके में सीआरपीएफ दिवस मनाया जा रहा है.सीआरपीएफ ने देश की आंतरिक सुरक्षा में योगदान दिया है. राष्ट्र महिला सीआरपीएफ कर्मियों को सलाम करता है. सीआरपीएफ का योगदान महत्वपूर्ण.

#WATCH | Jagdalpur, Chhattisgarh: Union Home Minister Amit Shah on the occasion of 84th CRPF Day paid tribute to CRPF personnel who sacrificed their lives in the line of duty. pic.twitter.com/FXCrlrHIce

