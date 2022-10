गंगटोक. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पूर्वोत्‍तर राज्‍य सिक्किम के दौरे पर हैं. सहकार‍िता मंत्री अम‍ित शाह ने गंगटोक में सहकारिता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की और कहा क‍ि मुझे देश के सबसे खूबसूरत राज्य में आने का मौका द‍िया गया. उन्‍होंने कहा क‍ि जब कभी गुजरात में सिक्किम का नाम लिया जाता है तो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है.

केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा क‍ि हिमालयी राज्य में कौन कल्पना कर सकता था कि देशभर के कोऑपरेटिव डेरी कॉन्‍क्लेव यहां हो रही है. हर दिन 2 लाख लीटर दूध का उत्पादन सिक्किम में होता है, ये लोगों की आमदनी बढ़ाने का जरिया भी है.

Speaking at the "Cooperative Dairy Conclave- 2022" of the Eastern and North-eastern regions in Gangtok.

