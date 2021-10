अमित शाह ने जम्मू के इस शख्स को दिया अपना फोन नंबर, कहा- जब भी जरूरत हो कॉल करना

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को जम्मू (Jammu Kashmir) स्थित मकलव सीमा का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कई स्थानीय निवासियों से संवाद किया. ऐसे ही एक निवासी से संवाद के दौरान अमित शाह ने उस शख्स से फोन नंबर लेने के साथ ही अपना नंबर भी दिया. उन्होंने उस शख्स से कहा- ‘जब भी जरूरत हो वह उन्हें कॉल कर सकते हैं.’ समाचार एजेंसी ANI द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में एक शख्स को केंद्रीय गृह मंत्री के बगल में बैठे देखा जा सकता है. इस दौरान जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि शाह, उस शख्स के मोबाइल फोन में अपना नंबर साझा कर रहे हैं. पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किये जाने और इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद शाह का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा है.

इससे पहले अपने तीन दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री ने एक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया. साथ ही उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू स्थित केंद्र के तीसरे चरण के कार्य की आधारशिला भी रखी. शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुए विकास के दौर को कोई भी रोक नहीं सकता है.उन्होंने कहा, ‘यह माता वैष्णो देवी के मंदिर और प्रेम नाथ डोगरा की धरती है. यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संघर्षों की धरती है. हम जम्मू-कश्मीर में शांति को बाधित नहीं होने देंगे.’

#WATCH | J&K: Union Home Minister Amit Shah takes the contact number of a local resident of Makwal border in Jammu, shares his own and tells him that the man can contact him whenever he needs.

The Home Minister visited the forward areas of Makwal border today. pic.twitter.com/KJnI9zEsSD

