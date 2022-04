गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दण्ड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022 पेश किया, जानें क्या कहता है प्रस्तावित कानून

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने आज सोमवार को लोकसभा में दण्ड प्रक्रिया विधेयक 2022 (Criminal Procedure Bill 2022) को पेश किया. बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वह सदन में दण्ड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक 2022 को लेकर आए हैं और यह नया विधेयक 1920 के बंदी शनाख्त कानून की जगह लेगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1920 का बंदी शनाख्त कानून समय और विज्ञान के अुसार और दोष सिद्ध साबित करने के लिए अदालतों को जिस तरह के नतीजे चाहिए उसे समाने लाने में यह कानून बड़ी बाधा हो गया है.

उन्होंने कहा कि यह बिल किसी दोष को सिद्ध करने में एजेंसियों की मदद करेगा. उन्होंने कहा कि जब तक दोष सिद्ध का प्रमाण नहीं बढ़ता तब तक देश में कानून व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों को स्थापित करना, मजबूत बनाना और उसे बहाल करना एक संभव नहीं है. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस बिल को लेकर आज मैं सदन में आया हूं.

