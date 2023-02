'हम मुगलों के योगदान को..', शहरों के नाम बदलने पर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्‍ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने मुगल इतिहास को मिटाने के आरोपों से इनकार किया है. एक इंटरव्‍यू में मुगलों के इतिहास को मिटाने और उनसे जुड़े शहरों के नाम बदलने के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकारों ने भली-भांति सोचकर फैसले लिए हैं, जो उनके वैधानिक अधिकारों के दायरे में हैं. अमित शाह ने कहा कि भाजपा इतिहास में किसी के योगदान को हटाना नहीं चाहती है.

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्‍यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंडनबर्ग-अडानी, बीबीसी डॉक्‍यूमेंट्री पर बैन, पीएफआई, त्रिपुरा चुनाव, जी-20 समिट की अध्‍यक्षता और शहरों के नाम बदलने जैसे मुद्दों पर जवाब दिए.

#WATCH | The contribution of no one should be removed, neither do we want to remove them…We have not changed the name of even a single city which previously did not have an old name: Union Home Minister Amit Shah on allegations of erasing Mughal history by renaming cities pic.twitter.com/rYgthweHHZ

— ANI (@ANI) February 14, 2023