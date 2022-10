ड्रग्स पर वार से लेकर बाढ़ पर काबू तक- कई मायनों में अहम रही गृहमंत्री अमित शाह की असम यात्रा

प्रीति प्रियदर्शिनी

गुवाहाटी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) की तीन दिवसीय असम (Assam) यात्रा कई मायनों में महत्‍वपूर्ण रही. यह यात्रा नार्थ ईस्‍ट में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सबसे बड़े मुख्‍यालय का उद्घाटन करने से लेकर कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को संबोधित करने तक पूरी तरह पॉवर पैक्‍ड रही. इस यात्रा में बाढ़, आपदा, बांधों के निर्माण, प्राकृतिक जलाशयों को बनाए रखने और निजी निवेश को आकर्षित करने जैसी अत्‍यंत अहम पहलुओं पर चर्चा भी हुई.

अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों (सीएम) और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के साथ इन मुद्दों पर बैठक की. उन्‍होंने राज्य और नार्थ ईस्‍ट में नशीली दवाओं की स्थिति की भी समीक्षा की. अमित शाह ने पीटीसी दरगांव में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ राज्य में अपराध पर विस्तृत चर्चा की. इसके अलावा, अमित शाह ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन, वनीकरण और कृषि के लिए एनईएसएसी का पूरा उपयोग करने का आग्रह किया.

अपनी पहली मीटिंग में शाह ने इस बात पर जोर दिया कि यदि असम को और विकसित करना है और महत्वपूर्ण निजी निवेश आकर्षित करना है, तो बाढ़ से सुरक्षा महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि राज्य को एक दीर्घकालिक योजना के साथ आना चाहिए, जो आने वाले दशकों के लिए बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करेगी और केवल अल्पकालिक उपायों पर ध्यान नहीं देगी. कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद उन्होंने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं पूर्ण बैठक में भाग लिया. शाह ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले आठ वर्षों में पूर्वोत्तर में शांति लाने, संपर्क बढ़ाने और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने के प्रयास किए हैं.

