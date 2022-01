Viral Video: दो ट्रेनों के बीच फंस गया घोड़ा, संकरे रास्ते से दौड़ते-दौड़ते बचा ली अपनी जान!

सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े कई विचित्र वीडियोज (Weird Videos of Animals) नजर आ जाते हैं. कई बार ये वीडियो हैरान कर देते हैं तो कई बार ये वीडियोज बेहद प्यारे और क्यूट (Cute Animal Videos) होते हैं. मगर जिस वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं वो खौफनाक तो है मगर हमें जिंदगी से जुड़ा अहम सबक भी देता है. वीडियो में एक सफेद घोड़ा दो ट्रेनों के बीच फंसा (Horse Runs Between Moving Trains Video) नजर आ रहा है और अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से ट्रेनों के बीच दौड़ रहा है.

छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने हाल ही में एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है जो सभी को चौंका रहा है. इस वीडियो में एक चलती हुई यात्री ट्रेन और एक रुकी हुई ट्रेन (Horse Stuck between moving train and stationary carriages) नजर आ रही है. यात्री ट्रेन से कोई शख्स वीडियो शूट कर रहा है. वीडियो (Horse Video running between train) में एक सफेद घोड़ा नजर आ रहा है जो दोनों ट्रेनों के बीच पतले रास्ते में दौड़ता दिख रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है. अगर वो जरा भी बाईं ओर खिसकता है तो ट्रेन से लड़ सकता है जिसमें उसकी मौत भी हो सकती है.

घोड़ा 2 ट्रेनों के बीच फंस गया. उसे दौड़ना आता था, रास्ता बदले बिना दौड़ता रहा और अंत में बाहर निकल आया. छोटे से वीडियो में मानो ज़िन्दगी का सबक है. मुश्किलों के बीच फंसकर विचलित ना हो, बस खुदपर भरोसा रख के आगे बढ़ते रहो. pic.twitter.com/pXrd69KYlO — Dipanshu Kabra (@ipskabra) January 22, 2022



दो ट्रेनों के बीच भाग रहा है घोड़ा

वीडियो के साथ दीपांशु काबरा ने काफी मोटिवेशनल बात लिखी है. उन्होंने लिखा- “घोड़ा 2 ट्रेनों के बीच फंस गया. उसे दौड़ना आता था, रास्ता बदले बिना दौड़ता रहा और अंत में बाहर निकल आया.” छोटे से वीडियो में मानो ज़िन्दगी का सबक है. मुश्किलों के बीच फंसकर विचलित ना हो, बस खुद पर भरोसा रख के आगे बढ़ते रहो. वीडियो काफी लोकप्रिय हो रहा है और लोग इसपर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

मिस्र का है वीडियो

डेली मेल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो मिस्र (Egypt White Horse Running between trains) का है. रिपोर्ट के अनुसार असयुत से सोहाग जा रही ट्रेन पर यात्रा कर रहे एक यात्री ने इस वीडियो को बनाया था जो इसी महीने की शुरुआत का बताया जा रहा है. वीडियो देखने वाले इस बात से खुश हैं कि घोड़ने ने अपनी जान बचा ली, जबकि कई लोग तो घोड़े की रफ्तार और उसकी खूबसूरती को ही देखकर प्रभावित हैं.