VIDEO: कर्नाटक में एक भिखारी के अंतिम संस्कार में जुटे हजारों लोग, जानें क्या थी वजह

बेंगलुरु. कर्नाटक के विजयनगर जिले (Vijayanagara) में एक मेंटली चैलेंज्ड (Mentally Challenged) भिखारी के अंतिम संस्कार (Last Rites) में हजारों लोग शामिल हुए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral Video) रहा हो है. सोशल मीडिया पर विजयनगर के लोगों की भावना की तारीफ की जा रही है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस भिखारी का नाम बसव था. उसे लोग हुच्चा बसया कहकर भी पुकारते थे. हुच्चा किसी भी व्यक्ति से एक रुपये से ज्यादा भीख नहीं लेता था भले ही उसे अधिक पैसे दिए जा रहे हों.

हुच्चा की मौत बीते शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी. 12 नवंबर को हुच्चा को एक बस ने टक्कर मार दी थी. घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई. एक स्थानीय व्यक्ति के मुताबिक हुच्चा की मौत के बाद कई संगठनों, दुकानदार और लोगों ने आगे आकर अंतिम संस्कार के लिए पैसे इकट्ठा किए. फिर हुच्चा की अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी.

Unbelievable!!

This is not a death of any VIP. People of Hadagali town in #Karnataka turned in thousands to bid adieu to a mentally challenged beggar #hadagalibasya . @indiatvnews @IndiaTVHindi pic.twitter.com/Jc0kbN4KSp

— T Raghavan (@NewsRaghav) November 16, 2021