Following Union Home Minister @AmitShah holding meeting on Delhi COVID situation on Nov 15 slew of measures underway. DRDO to add 250 ICU beds to its already existing 250 ICU beds & also to create 35 BIPAP beds in next 3 to 4 days at its COVID hospital near Delhi airport. — Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 18, 2020

In another step taken after meeting held by Union Home Minister @AmitShah on Nov 15 on Delhi COVID, already 45 doctors & 160 para-medics from CAPFs have reached Delhi for deployment at DRDO hospital near Delhi airport and at COVID care centre at Chhatarpur. — Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 18, 2020

MHA constitutes 10 multi-disciplinary teams to visit more than 100 private hospitals in Delhi for assessing bed utilization and testing capacity and to identify extra ICU beds on directions of Union Home Minister @AmitShah. Visits by teams underway. @PIB_India @DDNewslive — Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 18, 2020

Indian Railways making available train coaches with 800 beds at Shakur Basti railway station. Doctors & para-medics from CAPFs to man these coaches as COVID care cum isolation facility, following meeting chaired by Union Home Minister @AmitShah on Nov 15@PIB_India — Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 18, 2020

Bharat Electronics Limited (BEL) has dispatched 250 ventilators from Bengaluru. Expected to reach Delhi by weekend, as directed by Union Home Minister @AmitShah. Ministry of Health & Family Welfare has delivered 35 BIPAP machines to DRDO COVID facility near Delhi airport. — Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 18, 2020

Planning for house to house survey in Delhi in advanced stage, after Union Home Minister @AmitShah held meeting on Nov 15 on Delhi COVID situation. Survey expected to begin by the weekend and completed by 25 November. @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts — Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 18, 2020

In another step directed by Union Home Minister @AmitShah, Indian Council of Medical Research (ICMR) and Govt of NCT of Delhi working together to enhance RT-PCR testing capacity to 60,000 tests by end November. Testing capacity already enhanced by 10,000 tests/day on November 17. — Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 18, 2020

दिल्‍ली (Delhi coronavirus) में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) की चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के एक्शन का असर दिखने लगा है. दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री ने सोमवार को दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) व अन्‍य के साथ समीक्षा बैठक की थी. इसमें दिल्‍ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई योजनाओं पर सहमति बनी थी. अब गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के अनुसार यह योजनाएं जमीनी स्‍तर पर उतरने लगी हैं.गृह मंत्रालय के प्रवक्‍ता ने बुधवार को ट्विटर पर इन कदमों के बारे में जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कि 15 नवंबर को हुई गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग के बाद दिल्‍ली में घर-घर कोरोना टेस्टिंग की योजना तैयार कर ली गई है. इसे 25 नवंबर से शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही केंद्रीय सशस्‍त्र बलों (सीएपीएफ) से दिल्‍ली में अतिरिक्‍त डॉक्‍टर और हेल्‍थ वर्कर्स को भी भेजने को कहा गया था.जानकारी दी गई है कि इसके तहत सीएपीएफ की ओर से पहले ही 45 डॉक्‍टर और 160 पैरामेडिक्‍स दिल्‍ली पहुंच चुके हैं. इन्‍हें दिल्‍ली एयरपोर्ट के पास डीआरडीओ हॉस्पिटल और छतरपुर के पास कोविड केयर सेंटर में तैनात किया जाएगा. बाकी के डॉक्‍टर और स्‍टाफ अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे.गृह मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि दिल्‍ली एयरपोर्ट के पास स्थित कोविड अस्‍पतालों में डीआरडीओ 250 आईसीयू बेड और 35 बीआईपीएपी बेड अगले 3 से 4 दिनों में जोड़ेगा. वहीं गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय 10 मल्‍टी डिस्‍पिलिनरी टीम का गठन कर रहा है जो दिल्‍ली के 100 प्राइवेट हास्पिटल में जाकर वहां आईसीयू बेड और कोरोना टेस्टिंग संबंधी जानकारी जुटाएंगी.इसके साथ ही भारतीय रेलवे शकूरबस्‍ती रेलवे स्‍टेशन में 800 बेड के रेलवे कोच मुहैया करा रहा है. बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्‍स लिमिटेड ने दिल्‍ली के लिए 250 वेंटिलेटर भेज दिए हैं. ये इस वीकेंड में पहुंच जाएंगे. इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और दिल्‍ली सरकार राजधानी में नवंबर के अंत तक प्रतिदिन 60 हजार कोरोना टेस्‍ट कराने के लक्ष्‍य की योजना बना रहे हैं. टेस्टिंग क्षमता अभी 17 नवंबर को बढ़ाकर प्रतिदिन 10 हजार कर दी गई है.गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर आईसीएमआर दिल्‍ली में कोविड 19 टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन उपलब्‍ध कराने में दिल्‍ली सरकार की मदद कर रहा है. अगले सप्‍ताह से इसके तहत 20000 टेस्‍ट संभव होंगे.