नई दिल्ली. भारत के बेहद महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन (Mission Moon) को लेकर दुनियाभर के अंतरिक्ष विज्ञानियों के साथ-साथ आम लोग भी काफी उत्सुक हैं. इसरो बुधवार शाम 6:05 बजे चंद्रयान-3 को चांद की ध्रुविय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा. इसे लेकर News18 इंडिया ने देश के प्रमुख अंतरिक्ष विज्ञानियों से बात की, जिन्होंने इस मिशन के सबसे मुश्किल चरण जिसे ‘खौफ के आखिरी क्षण’ भी कहा जाता है को लेकर विस्तार से बात की और इसे लेकर इसरो की तैयारियों के बारे में भी बताया.

चंद्रयान-3 मिशन को लेकर News18 इंडिया ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित से बात की. वह इस मिशन में ‘खौफ के 17 मिनट’ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ‘चंद्रयान की चार फेज में लैंडिंग होगी. इस दौरान स्पीड और वेलोसिटी का ध्यान रखा जाता है. यही होते हैं खौफ के 17 मिनट…

खौफ के 17 मिनट में क्या होगा?

पूर्व इसरो वैज्ञानिक ने बताया कि आखिर के इन 17 मिनट में 11.30 मिनट के रफ ब्रेकिंग फेज़ होता है, फिर एल्टीट्यूड कंट्रोल फेज आता है, जिसमें 10 सेकेंट के करीब तस्वीरे खींचते है और क्रॉस कन्फर्म करते हैं. इसके बाद फाइन ब्रेकिंग फेज़ आता है, जिसे होवरिंग फेज कहते हैं. इस दौरान चंद्रयान में मौजूद सेंसर्स कैमरा रीडिंग लेंगे. इसके बाद आखिरी चरण में मौजूदा स्थितियों को देखकर लैंडिंग करें या न करें (Go or No Go) को देखा जाएगा.

पुरोहित बताते हैं कि 23 अगस्त को चंद्रयान की लैंडिंग ना होने पर 27 अगस्त को अगली कोशिश की जाएगी. वह कहते हैं, ‘यह मिशन काफी अहम है इसलिए लैंडिंग के लिए दो साइट्स रखे गए हैं. एक के लिए 23 तारीख़ रखी गई है, वहीं अगर वहां सफल लैंडिंग की संभावना न दिखने पर 27 अगस्त को दूसरी साइट पर लैंडिंग की कोशिश की जाएगी.

इसके साथ ही वह बताते हैं कि चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाने के बाद लैंडर जागेगा और फिर उसके रैंप से रोवर निकलेगा.

वहीं नेहरू प्लेनेटेरियम के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेरणा चंद्रा कहती हैं, ‘चंद्रयान 2 और चंद्रयान-3 के बीच संपर्क स्थापित होना बहुत अच्छी खबर है. चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर वहीं है, जहां हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है. यह सिग्नलिंग को मजबूत करेगा और अगर किसी कारणवश मून लैंडर का चंद्रयान-3 से संपर्क टूटता भी है तो ये बैकअप सिग्नल का काम करेगा.’

‘बस सेफ लैंडिंग का इंतजार’

इसके साथ ही वह बताती हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने इसरो की दी गई सभी जानकारी को वेरिफाई किया है, लेकिन वह लैंडिंग में कोई मदद नहीं कर सकते. वहीं लैंडिंग के समय को लेकर चंद्रा बताती हैं कि चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम दिन के उजाले में ही लैंड करेगा, क्योंकि रात को चांद के ध्रुवीय क्षेत्र का तापमान -120 तक पहुंच जाता है और ऐसे में वहां तो हमारे सोलर सेंसर्स काम ही नहीं करेंगे.

चंद्रयान-3 को लेकर वह कहती हैं, ‘हम अब आख़िरी स्टेज पर है और सबको बस सेफ लैंडिंग का इंतज़ार है. यह लैंडिंग चार चरण में होगी. इसके लिए दो तारीखें रखी गई हैं. सॉफ्ट लैंडिंग की पहली कोशिश 23 अगस्त को की जाएगी, लेकिन अगर स्थितियां अनुकूल नहीं रहीं तो फिर 27 अगस्त को दूसरी कोशिश की जाएगी.

