बेंगलुरु. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें चांद की सतह को छूने से पहले की सभी गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं. इसरो की तरफ से गुरुवार को जारी 2 मिनट 17 सेकेंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे-जैसे लैंडर नीचे जाता है, वैसे-वैसे चांद की सतह ज्यादा बड़ी व स्पष्ट नजर आने लगती है.

अंतरिक्ष अभियान में बड़ी छलांग लगाते हुए भारत का चंद्रयान-3 बुधवार शाम 6.04 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिससे देश चांद के इस क्षेत्र में उतरने वाला दुनिया का पहला तथा चंद्र सतह पर सफल ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है.

Here is how the Lander Imager Camera captured the moon’s image just prior to touchdown. pic.twitter.com/PseUAxAB6G

