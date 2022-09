सीट बेल्ट न बांधने के कारण कार के भीतर सायरस मिस्त्री कैसे हुए होंगे इंजर्ड, देखें ये खास Video

नई दिल्ली: टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) का रविवार को मुंबई के पास पालघर में एक सड़क हादसे (Road Accident) में निधन हो गया. पुलिस द्वारा इस घटना की जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि टिवाइडर से टकराने से पहले उनकी मर्सिडीज कार काफी तेज रफ्तार में थी. इतना ही रिपोर्ट में एक हैरान करने वाला भी खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया है कि साइरस मिस्त्री और उनके सहयात्री जो की पीछे बैठे हुए थे दोनों ने ही सील बेल्ट नहीं लगाई हुई थी.

पुलिस की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि एक्सीडेंट से पहले उनकी कार की रफ्तार काफी तेज थी. पालघर में चरोटी चेक पोस्ट को पार करने के बाद उनकी कार मात्र 9 मिनट में 20 किमी की दूरी तय कर ली थी. सीसीटीवी फुटेज में उनकी कार चौकी के पास करीब 2.21 मिनट पर देखी गई और कार एक्सीडेंट की यह घटना 2.30 बजे सूर्या नदी के पुल पर हुई. अगर साइरस मिस्त्री और उनके साथी ने सीट बेल्ट पहनी होती तो शायद आज वे हमारे बीच में होते. सोशल मीडिया में कार सीट बेल्ट की उपयोगिता को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया गया है.

Almost all I know don’t fasten seat belt while sitting in the car’s rear. #CyrusMistry was sitting in the rear seat minus the seat belt during collision. This simulation shows what happens to an unbelted rear seat passenger in case of a collision. Please #WearSeatBelt ALWAYS! pic.twitter.com/HjS9weMOT0

— Rajesh Kalra (@rajeshkalra) September 5, 2022