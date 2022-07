कैश मामला: झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक को कोर्ट ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा

हावड़ा (पश्चिम बंगाल). हावड़ा जिला अदालत ने भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार झारखंड के तीन विधायकों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया है. समाचार एजेंसी एएनआई ने रविवार को यह जानकारी दी. इससे पहले, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायकों के वाहन से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.

उन्होंने कहा कि शनिवार शाम पंचला थाना क्षेत्र के रानीहाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर रोके गए विधायकों के वाहन से 49 लाख रुपये की राशि बरामद हुई. उन्होंने कहा कि विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी व उनका वाहन चालक पुलिस को यह बताने में विफल रहे कि वे इतनी बड़ी मात्रा में नकदी क्यों ले जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

#UPDATE | Howrah district court has directed the three Jharkhand MLAs who were nabbed with huge amounts of cash to be sent on police remand for 10 days. https://t.co/AfvXpfK89n

— ANI (@ANI) July 31, 2022