Updated: May 24, 2018, 1:51 PM IST



#HumFitTohIndiaFit Post pictures and videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media. Here's my video and I challenge @iHrithik, @imVkohli & @NSaina to join in pic.twitter.com/pYhRY1lNEm



This initiative makes me so proud ! Bravo @Ra_THORe #HumFitTohIndiaFit #FitnessChallenge this is how I commute to my office everyday. sitting static in a car is such a waste. Walk, cycle, jog, feel the earth, feel India get FIT! pic.twitter.com/twoI1vna9c

And on that note , I challenge my family @roshanpinkie @RakeshRoshan_N (since it all starts at home) and my friends @iTIGERSHROFF and @kapoorkkunal to inspire people to be the best version of themselves ! #KeepGoing #HumFitTohIndiaFit

Thank u so much @Ra_THORe sir for challenging me ..#HumFitTohIndiaFit

Post pictures and videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media. Here's my video and I challenge @RanaDaggubati @Pvsindhu1 and @GautamGambhir pic.twitter.com/XEaJ9tPj2W



T 2816 - - @Ra_THORe we accept the challenge of #HumFitTohIndiaFit #FitnessChallenge .. main mantra : BE CONTINUOUSLY MOBILE .. get up for every errand yourself, gym each day, push away that excess morsel of temptation, drive or cycle yourself, see the Sun more often ! pic.twitter.com/4SQ2jRiSuy

Nobody challenged me but I’m here being active #HumFitTohIndiaFit

Post pictures and videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media. I challenge @olympicdeva @PankajAdvani247 @BishanBedi @M_Raj03 pic.twitter.com/mk9OBC52ZK



Thank u @NSaina for the challenge #HumFitTohIndiaFit

Post pictures and videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media . Here's my video and I challenge @deepikapadukone @AkhilAkkineni8 @joshnachinappa pic.twitter.com/AscsZxqklp



#HumFitTohIndiaFit Superb initiative by Col @Ra_THORe

Let’s together make India fitter !

Post pics/videos of how U keep yourself fit n send a #FitnessChallenge to your friends. Here's my training photo & I challenge @boxervijender @iampoojabatra & @MohammadKaif to join in pic.twitter.com/KlsOTNPRkS

Thanks @mall_rohit for tagging me. As para-badminton players, we need to be on our toes and skipping sans a prosthetic keeps me fit.

Thank you minister @Ra_THORe for encouraging #humfittohindiafit.

I request @Sukant_Kadam @poorvishasram24 @domzybatra to share their videos. pic.twitter.com/EaWv9k0Q7E

Yoga keeps me fit and helps me remain positive throughout the day. #HumFitTohIndiaFit is a great initiative by our energetic Sports Minister @Ra_THORe, I urge everyone to be a part of this movement and help in keeping India fit. pic.twitter.com/2GcehfPs5Q

#HumFitTohIndiaFit

When I learned to ride a Bicycle, it was fun & fashion for me then but now its my passion. During Parliament Session Bicycle is my vehicle to reach at parliament. pic.twitter.com/Qhc9ERNN4Z



As Hon. PM @narendramodi ji envisions a healthy India, I join the #HumFitTohIndiaFit initiated by @Ra_THORe ji.

Here's how I stay fit. Post your videos & join us.



I nominate @sarbanandsonwal ji, @KirenRijiju ji & @SuPriyoBabul ji to take the #FitnessChallenge forward. pic.twitter.com/i5zelQ26TQ



#HumFitTohIndiaFit

Inspired by @narendramodi ji and @Ra_THORe ji kindly Post videos of how you keep yourself fit and send a #FitnessChallenge to your friends on social media. Here's my video and I challenge @SrBachchan , @iamsrk & @BeingSalmanKhan to join in pic.twitter.com/hMqQbdekk6



#HumFitTohIndiaFit : A fabulous campaign in support of #FitIndia by our Sports Minister Shri @Ra_THORe

My key to fitness is Yoga and Sports. Here's my video & I challenge

The power blaster @WrestlerSushil

Paralympics Star @DevJhajharia

Emerging Gymnast @DipaKarmakar

to Join. pic.twitter.com/iEPEigOzfV

Respected @Ra_THORe ji, your #HumFitTohIndiaFit initiative, inspired by PM @narendramodi ji is commendable.

In my long political & social life I have missed many lunches/ dinners but I don't remember if I have missed my daily yoga & puja.

My best wishes for the mission #FitIndia pic.twitter.com/LYHZZqMtyW

Great initiative by @Ra_THORe, Minister of Sports, #HumFitTohIndiaFit. Strongly embedded in our DNA, fitness is a way of life at Edelweiss. Take the #FitnessChallenge today! #BeUnlimited pic.twitter.com/tLKWEGFqjr

Inspired by Rathor Sir here is my fitness challenge to entire India from Indian Embassy Bahrain and this is how i keep myself fit #HumFitTohIndiaFit pic.twitter.com/Qb5wbx4ZCC

Here is my contribution to Shri @narendramodi initiative #HumFitTohIndiaFit .. Keep up the spirit and Exercise to stay Fit.. Be Inspired and keep Inspiring.. pic.twitter.com/d7DXKLRqCy

केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 'हम फिट तो इंडिया फिट' नाम का एक सोशल कैंपेन चलाया है जिसमें पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया है. राज्यवर्धन सिंह ने 22 मई को सोशल मीडिया पर पुश-अप करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया और विराट कोहली, साइना नेहवाल, ऋतिक रोशन को उनकी फिटनेस वीडियो डालने के लिए चैलेंज किया था.इन तीनों ने ही राठौड़ का ये चैलेंज मंजूर किया और अपनी वीडियोज ट्विटर पर शेयर की. इन लोगों ने भी अपने ट्वीट में तीन और लोगों को चैलेंज किया. साइना ने राणा दुग्गुबती, गौतम गंभीर और पीवी संधू को चैलेंज किया. ऋतिक रोशन ने अपने माता-पिता, टाइगर श्रॉफ और कुनाल कपूर को ये चैलेंज दिया.विराट कोहली ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ट्विटर पर वीडियो शेयर की और पीएम नरेंद्र मोदी, अनुष्का शर्मा और एमएस धोनी को चैलेंज दिया. मोदी ने जल्दी ही वीडियो शेयर करने के लिए कहा है जबकि अनुष्का ने 2 के अन्दर ही वीडियो शेयर कर दिया. पीवी संधू ने साइना का चैलेंज एक्सेप्ट कर वीडियो शेयर की और दीपिका पादुकोण, जोशना चिनप्पा को ये चैलेंज दिया. दीपिका ने ट्विटर की जगह इन्स्टाग्राम पर जॉगिंग करते हुए वीडियो शेयर की. क्रिकेटर मिताली राज, रेसलर बबीता फोगाट, मेजर सुरेन्द्र पुनिया, पैरा बैडमिन्टन प्लेयर मानसी जोशी,गौरतलब है कि आईबी मिनिस्ट्री ने ये अभियान 21 जून को आ रहे 'योग दिवस' के मद्देनज़र शुरू किया है. खेल जगत की हस्तियों और बॉलीवुड सेलेब्स के आलावा राजनेता भी बढ़-चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं. मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू, डॉक्टर हर्षवर्धन, अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने भी ट्वीट कर इसमें हिस्सा लिया है.कई आम लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं...#HumFitTohIndiaFit हैश टैग से ये कैम्पेन ट्विटर, फेसबुक और इन्स्टाग्राम पर ट्रेंड में है.