नई दिल्‍ली. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मां बेटी की मौत हो गई जबकि एक अन्‍य महिला भी बुरी तरह घायल हुई. नशे में धुत 19 साल के युवक ने इस घटना को अंजाम दिया. कार की स्‍पीड इतनी ज्‍यादा तेज थी कि ड्राइवर उसपर से पूरी तरह अपना नियंत्रण खो चुका था. तीव्र मोड़ होने के बावजूद चालक ने समय रहते ब्रेक लगाने की जहमत नहीं उठाई. यही वजह है कि अंतिम वक्‍त पर जब चालक ब्रेक लगाने का प्रयास करने लगा तो कार बेकाबू होकर सड़क किनारे मौजूद इन महिलाओं से जा टकराई. घटना का दर्दनाक वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी ज्‍यादा वायरल हो रहा है.

मृतक महिला की पहचान 48 वर्षीय अनुराधा और उनकी बेटी ममता के रूप में हुई है. बुरी तरह घायल हुई 36 वर्षीय मालविका अनुराधा की दोस्‍त है. तीनों मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. आरोपी युवक का नाम मोहम्‍मद बदीउद्दीन खादरी है. वो 19 साल का है और हैदराबाद के अविनाश कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई कर रहा है. हादसा सुबह 6:11 बजे हुआ. तीनों सड़क किनारे टहल रही थी. तभी पीछे से आ रही कार ने उन्‍हें टक्‍कर मार दी.

With almost no walking tracks or parks at @Bandlagudajagir municipality and leftover parks turned to religious places, people walk on roads to lose their lives. Though this is unfortunate pls provide solution.#Hyderabad pic.twitter.com/4EAElHhZ0f

— Townsman (@HydTownsman) July 4, 2023