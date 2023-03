Hyderabad: बैडमिंटन खेल रहा शख्स अचानक जमीन पर गिरा और हो गई मौत, 10 दिनों में चौथी घटना

हैदराबाद. हैदराबाद में बैडमिंटन खेलते समय एक व्यक्ति की संदिग्ध हृदय गति रुकने से मौत हो गई, अधिकारियों ने यह जानकारी दी. श्याम यादव (38) के रूप में पहचाने गए व्यक्ति की मंगलवार देर शाम जयशंकर इंडोर स्टेडियम लालापेट में खेलते समय बैडमिंटन कोर्ट पर गिरकर मौत हो गई.

निजी कंपनी के कर्मचारी श्याम यादव ऑफिस से लौटने के बाद नियमित रूप से इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते थे. मंगलवार को वह कुछ दोस्तों के साथ गेम खेलते समय गिर गए. दोस्त उन्हे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

VIDEO: शादी में डांस कर रहा था युवक, अचानक पड़ा दिल का दौरा और देखते ही देखते हो गई मौत

तेलंगाना में 10 दिन में इस तरह की यह चौथी घटना है. इन घटनाओं का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिम में वर्कआउट करने या शादी के दौरान डांस करने या गेम खेलने के दौरान युवकों के गिरने के दृश्यों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. 25 फरवरी को, 19 वर्षीय निर्मल अपने रिश्तेदार की शादी में डांस करते समय गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई.

ఏమి అయింది వీళ్ళకి. Another Sudden Death in Hyderabad: 38 year old Shyam collapsed while playing badminton in Prof Jayshankar Indoor Stadium, Lalapet Secunderabad brother says he was a private employee, sportsperson, played cricket, badminton, everyday after return from work. pic.twitter.com/RPAb1XeSfR

— RameshVaitla (@RameshVaitla) March 1, 2023