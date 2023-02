VIDEO: मुस्कराकर दूल्हे को लगा रहा था हल्दी, अचानक आया हार्ट अटैक और..., कैमरे में कैद हुई मौत

शादी समारोह के कई वीडियो (Viral Video) आपने सोशल मीडिया पर देखें होंगे. कुछ वीडियो आपको हंसाते हैं तो कुछ आपको हैरान कर देते हैं. कई बार खुशियों के बीच कुछ ऐसे हादसे (Sudden Death) हो जाते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. कुछ ऐसा ही हैदराबाद (Hyderabad) में एक शादी समारोह में हुआ. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के काला पत्थर इलाके में शादी समारोह चल रहा था. इस दौरान अचानक एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई. दरअसल, शादी की रस्में निभाई जा रही थीं. ये शख्स दूल्हे को हल्दी लगाने आता है और कुछ ही सेकेंड में उसकी जान चली जाती है.

समारोह में मौजूद किसी शख्स ने ये दिल दहला देने वाली घटना अपने कैमरे में कैद कर ली. अब इस हैरान करने वाले हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ट्विटर पर इस वीडियो को @MaxMalone1111 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

हंसते हुए दूल्हे को लगा रहा था हल्दी

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल दहला देने वाले वीडियो में रब्बानी नाम का एक शख्स दूल्हे के सामने बैठे देखा जा सकता है. वो मुस्कुराते हुए दूल्हे में हल्दी लगा रहा होता है. तभी अचानक वो गिर जाता है. इसके बाद वहां काफी अफरा-तफरी हो जाती है. दूल्हा भी इस शख्स को उठाने दौड़ता है. दूसरे लोग भी मदद करने के लिए आते हैं. इतना ही नहीं वीडियो के बैकग्राउंड में किसी बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है. बताया जा रहा है कि परिजन फौरन रब्बानी को नजदीक के अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती. डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं.

