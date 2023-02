Hyderabad Video: दूल्हे को हल्दी लगा रहा था शख्स, तभी पड़ा दिल का दौरा और हो गई मौत

हैदराबाद. हैदराबाद से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक शादी समारोह के दौरान खुशी का माहौल था, लेकिन पलभर में ही वह गम में तब्दील हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के काला पत्थर इलाके में शादी समारोह चल रहा था. इस दौरान अचानक एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई.

दरअसल, शादी की रस्में निभाई जा रही थीं. ये शख्स दूल्हे को हल्दी लगाने आता है और कुछ ही सेकेंड में उसकी जान चली जाती है. समारोह में मौजूद किसी शख्स ने ये दिल दहला देने वाली घटना अपने कैमरे में कैद कर ली.

लोकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल दहला देने वाले वीडियो में रब्बानी नाम का एक शख्स दूल्हे के सामने बैठे देखा जा सकता है. वो मुस्कुराते हुए दूल्हे में हल्दी लगा रहा होता है. तभी अचानक वो गिर जाता है. इसके बाद वहां काफी अफरा-तफरी हो जाती है.

Marriage home Turn Sadness In Hyderabad City one Rabbani proprietor Beauty Cornor shop Passed away due to Cardiac arrest pic.twitter.com/POmVmaWCR2

— Sami Ullah Journalist (@suJournalist) February 21, 2023