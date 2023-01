VIDEO: तेलंगाना BJP चीफ बंदी संजय कुमार के बेटे पर FIR दर्ज, कॉलेज में छात्र पर बरसाए ताबड़तोड़ थप्पड़

हैदराबाद: हैदराबाद की महिंद्रा यूनिवर्सिटी में रैगिंग का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर रैगिंग का एक वीडियो वायरल है, जिसमें तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार का बेटा बंदी साईं भागीरथ अपने साथियों के साथ मिलकर एक जूनियर छात्र की रैगिंग करता नजर आ रहा है. हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद साईं भागीरथ पर एक्शन हुआ है और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डुंडीगल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के बेटे के खिलाफ मंगलवार को एक छात्र के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है. भाजपा नेता के बेटे पर हाल ही में अपने दोस्त की बहन के साथ ‘दुर्व्यवहार’ करने के लिए एक निजी शैक्षणिक संस्थान के परिसर में एक साथी छात्र की पिटाई करने का आरोप लगाया गया था. भाजपा अध्यक्ष का बेटा इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष का छात्र है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें एक युवक दूसरे को कथित तौर पर थप्पड़ मार रहा है.

घर से नाराज होकर निकली छात्रा के साथ खड़ी ट्रेन में रेप, जीआरपी ने रेलवे कर्मी को किया अरेस्ट

रैगिंग के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के बेटे बंडी साईं भागीरथ और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, इन दिनों छुटटी की वजह से हॉस्टल बंद है और छात्रों के लौटने के बाद पूछताछ करने पर घटना के समय का पता चल सकेगा. बंदी संजय का बेटा पहले भी कई विवादों में शामिल रहा है, जिसमें दिल्ली में पढ़ाई के दौरान एक घटना भी शामिल है, जहां उसे समान व्यवहार के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया था.

Ragging & assaulting case of @BJP4Telangana president @bandisanjay_bjp ’s son. Hitting, kicking & abusing his colleague student at university!

The student is now hospitalised. Will Mr @JPNadda dare to comment on this? pic.twitter.com/3B8F9E8wZF

— YSR (@ysathishreddy) January 17, 2023