हैदराबाद: भारत के पहले बौने शख्स बने शिवलाल, जिन्हें मिला ड्राइविंग लाइसेंस, जानें पूरी कहानी

हैदराबाद. तेलंगाना राज्‍य के हैदराबाद (Hyderabad) के रहने वाले गट्टीपल्‍ली शिवलाल (Gattipally Shivpal) ऐसे पहले बौने शख्‍स हैं जिनकी हाइट मात्र 3 फीट होने के बावजूद उन्‍होंने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) हासिल करने में सफलता पाई है. उनकी उम्र 42 साल है. तमाम विषमताओं के बावजूद उन्‍होंने 2004 में अपनी डिग्री पूरी की और ऐसा करने वाले वे अपने जिले के पहले बौने व्‍यक्ति थे. उन्‍होंने कहा कि लोगों को मेरी हाइट को लेकर न जाने क्‍या परेशानी थी कि वे मुझे तंग करते थे, मुझ पर कमेंट्स करते थे. इस कारण से मैंने खुद ड्राइविंग सीखने की कोशिश की और मैं सफल रहा.

मीडिया से चर्चा में शिवलाल ने कहा कि आज मैं द लिम्‍का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और कई अन्य के लिए नामांकित हूं. ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेने के लिए कई दिव्‍यांगों ने मुझसे संपर्क किया है. इनमें से अधिकतर की हाइट कम है. इसको देखते हुए मैंने अगले साल से शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ड्राइविंग स्‍कूल खोलने का फैसला कर लिया है. शिवलाल एक प्रायवेट संस्‍था में काम करते हैं. उन्‍हें नौकरी पर जाने के लिए बस, टैक्‍सी में काफी दिक्‍कते होती थीं. कभी लोग उन पर कमेंट्स भी करते थे. ऐसे में जब एक वीडियो में उन्‍होंने देखा कि एक बौना अमेरिकी कार ड्राइव कर रहा है तब उन्‍होंने ऐसा करने की ठान ली.

Telangana | A Hyderabad man, Gattipally Shivpal becomes the first dwarf to receive a Driving license in India. Gattipally Shivlal is 42 years old and about 3 feet tall. He finished his degree in 2004 &was the first to complete the degree as a handicapped in his district. pic.twitter.com/phfhdT4oi8

