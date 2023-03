VIDEO: चलते-चलते अचानक छात्र को आया हार्ट अटैक...मौके पर हो गई मौत, हैदराबाद में 10 दिन में 5वां मामला

हैदराबाद. तेलंगाना से फिर एक दर्दनाक घटना सामने आई है. हैदाराबाद (Hyderabad) में एक 18 वर्षीय छात्र को कथित तौर पर अचानक दिल का दौरा पड़ा (Heart Attack) और वह शुक्रवार को कॉलेज के गलियारे में गिर गया. तेलंगाना में 10 दिनों की अवधि में अचानक दिल का दौरा पड़ने का यह पांचवां मामला सामने आया. घटना हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

TOI के अनुसार हैदराबाद के पास CMR इंजीनियरिंग कॉलेज (Engineering College) के एक बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र को अचानक दिल का दौड़ा पड़ा. छात्र सचिन अपने एक दोस्त के साथ कॉलेज के गलियारे में टहलते समय अचानक फर्श पर गिर गया. सीसीटीवी फुटेज, जो अब वायरल हो गया है उस वीडियो में छात्र को गिरने से पहले लड़खड़ाते कदम उठाते देखा जा सकता है. गिरने के बाद उसके दोस्त उसे उठाने के लिए दौड़े. छात्र मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था. सचिन को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

Its so Sad, a Btech 1st year #student of CMR Engineering College died, reportedly of #cardiacarrest, suddenly collapsed while walking in the building, in #Medchal, outskirts of #Hyderabad, #Students and official immediately shifted him to hospital, but… 😢#heartattack #CPR pic.twitter.com/Fztq4pYMfq

— Surya Reddy (@jsuryareddy) March 3, 2023