हुंडई के स्पष्टीकरण पर शिवसेना सांसद का जवाब- चिकने-चुपड़े शब्दों की जरूरत नहीं, सीधे बोलो- 'हमे खेद है'

नई दिल्ली: आटोमोबाइल कंपनी हुंडई के पाकिस्तानी डीलर (Hyundai Pakistan dealer) द्वारा कश्मीर पर विवादित पोस्ट पर हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai India) ने स्पष्टीकरण जारी किया है. कंपनी के स्पष्टीकरण पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कंपनी से कहा है कि वह बहकाने और फुसलाने वाली चिकनी चुपड़ी बाते न करें. कंपनी अपने इस बर्ताव के लिए स्पष्ट रूप से खेद जताए. सांसद ने कंपनी से भारत से बिना शर्त माफी मांगने को भी कहा है.

गौरतलब है कि रविवार को हुंडई के एक पाकिस्तानी डीलर ने ट्विटर पर कश्मीर एकजुटता दिवस का समर्थन करते हुए एक विवादित पोस्ट किया था. इस पोस्ट के तुरंत बाद से भारत में ट्विटर पर बायकाट हुंडई ट्रेंड (BoycottHyundai) करने लगा था और नागरिक कंपनी के प्रोडक्ट को न खरीदने की बात कहने लगे. स्थिति बिगड़ती देख कंपनी ने पाकिस्तानी डीलर के पोस्ट पर खेद जताते हुए पोस्ट डाला गया.

शिवसेना सांसद ने लिखा कि हाय हुंडई, इतने सारे चिकने चुपड़े शब्दों और बातों की जरूर नहीं है. आपको केवल यह कहने की जरूरत है कि हमें स्पष्ट रूप से इस मामले कि लिए खेद है. बाकी सब अनावश्यक है.

Hi Hyundai. So many wishy-washy words not needed. All you need to say is – we are unequivocally sorry. Rest is all unnecessary https://t.co/wjqNh7YsXv

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) February 6, 2022