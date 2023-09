नई दिल्ली. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भारत में जोरदार स्वागत हुआ है. वह अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंचे हैं. यहां आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए. इसी कड़ी में जब उनसे हिंदू धर्म पर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने काफी उत्साहित होकर कहा, ‘I am a Proud Hindu’ उन्होंने मंदिर जाने की भी बात कही.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी 20 समिट में भाग लेने शुक्रवार को भारत पहुंचे हैं. उन्होंने एएनआई से बात करते हुए हिंदू धर्म से जुड़ाव पर कहा, ‘मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मेरी परवरिश इसी तरह हुई है. मैं ऐसा ही हूं. उम्मीद है कि मैं अगले कुछ दिनों के लिए यहां रहने के दौरान एक मंदिर जा सकता हूं.’

#WATCH | G-20 in India: On his connect with Hinduism, UK PM Rishi Sunak to ANI says, “I’m a proud Hindu, and that’s how I was raised. That’s how I am. Hopefully, I can visit a Mandir while I’m here for the next couple of days. We just had Raksha Bandhan, so from my sister and my… pic.twitter.com/U5RLdZX3vz

