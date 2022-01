नई दिल्ली. महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को कथित तौर पर एक न्यूज क्लिप में यह कहते हुए दिखाया गया कि “मैं मोदी को मार सकता हूं और उन्हें गाली दे सकता हूं”, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस क्लिप को ट्वीट कर पंजाब में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा उल्लंघन का परोक्ष संदर्भ दिया. हालांकि, पटोले ने स्पष्ट किया है कि जिस वीडियो क्लिप में वह मराठी में बोल रहे हैं, वह वास्तव में एक स्थानीय गुंडे का जिक्र कर रहे हैं, जिसका उपनाम भी मोदी है.

पूनावाला ने कहा, “अब आप जानते हैं कि पीएम की सुरक्षा का उल्लंघन एक साज़िश (साजिश) क्यों थी.” वह पीएम मोदी की पंजाब के फिरोजपुर की हालिया यात्रा का जिक्र कर रहे थे, जहां कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क को अवरुद्ध किए जाने के कारण वह 15-20 मिनट के लिए एक फ्लाईओवर के ऊपर फंस गए थे. गृह मंत्रालय ने इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में ‘बड़ी चूक’ करार दिया था.

