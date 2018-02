#Major #Kumud Dogra...

देश के लिए जान देने वाले भारतीय सैनिकों के परिवार का मनोबल कितना ऊंचा होता है, इसका नजारा असम में देखने को मिला. 15 फरवरी को असम के माजुली जिले में भारतीय वायुसेना का एक चॉपर हादसे का शिकार हो गया था. इसमें विंग कमांडर डी वत्स की जान चली गई. वत्स के अंतिम संस्कार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.तस्वीर में विंग कमांडर वत्स की पत्नी कुमुद डोगरा, जो खुद मेजर हैं, अपनी पांच दिन की बेटी को गोद में लिए पति के अंतिम संस्कार में जाती दिख रही हैं. बताया जा रहा है कि विंग कमांडर ने अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा था.सोशल मीडिया पर यह फोटो काफी वायरल हो रही है. सोशल मीडिया यूजर्स इस परिवार की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं.15 फरवरी को माजुली द्वीप के पास भारतीय वायुसेना का एक चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. यह चॉपर जोरहट एयरबेस से उड़ा था. हादसे में दोनों पायलटों की जान चली गई थी.हादसे के बाद चॉपर का मलबा घटनास्थल के पास देखा गया था, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए. वायुसेना अधिकारियों के मुताबिक, चॉपर हादसा तकनीकी खामियों के कारण हुआ था.चॉपर में तकनीकी खराबी होने पर पायलटों ने इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन इसी दौरान इसमें आग लग गई. वायुसेना अधिकारियों के मुताबिक, ब्रह्मपुत्र के पास रेत में चॉपर का कुछ मलबा मिला है. मामले की जांच की जा रही है.