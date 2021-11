पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरा फाइटर प्लेन, VIDEO देख हैरत में पड़ गए सभी

लखनऊ. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (Purvanchal Expressway) का पीएम नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को उद्घाटन करने वाले हैं. उद्घाटन से पहले रविवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विमानों की लैंडिंग कराई गई. आसमान को चीरते हुए तेज गर्जना के साथ जब भारीभरकम सी-130 सुपर हरक्यूलिस विमान और फिर एक फाइटर प्लेन ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जैसे ही लैंड हुआ सभी की निगाहें वहीं की वहीं टिकीं र गईं. रक्षा सूत्रों के मुताबिक, 16 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एयरफोर्स के सुखोई-30 एमकेआई, सी-130 जे सुपर हरक्युलिस जैसे विमान लैंड करेंगे. एक्सप्रेस वे पर टच एंड गो ऑपरेशन के दौरान कई सुखोई और राफेल लड़ाकू विमान लैंड करते ही वापस टेक ऑफ करेंगे. फाइटर प्लेन को उतरने और उड़ान भरने में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए मुकम्मल तैयारी युद्धस्तर पर की जा रही है. कई बार वायुसेना के उच्चाधिकारी इसका निरीक्षण भी कर चुके हैं.

पीएम मोदी 42 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले एक्सप्रेसवे का 16 नवंबर को उद्घाटन करने वाले हैं. यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के कई शहरों का लखनऊ तक का सफर तय करने का वक्त बेहद कम कर देगा. पीएम मोदी जोरो-शोरों से इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर सके इसके लिए पेंटिग का काम पूरा किया जा चुका है.

