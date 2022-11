'सर, 4 नंबर से चूक गया,' शख्स के सवाल पर IAS शरण बोले- मैं खुद 10 बार फेल हुआ...

नई दिल्ली. आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने एक शख्स को जिस तरह से समझाया है, उसने ट्विटर पर लोगों का दिल जीत लिया है. दरअसल, एक शख्स बीपीएससी एग्जाम में फेल हो गया. उसने आईएएस शरण से दिल की बात कही तो उन्होंने शख्स को शुभकामनाएं दीं और कहा कि मैं खुद 10 बार प्रिलिम्स में फेल हुआ था.

Don’t worry. I failed in 10 Preliminary exams. I graduated in 2002 but got my job in 2009.

All the best. https://t.co/Z52KXK1tRW

