स्मार्ट UPSC एस्पिरेंट कैसे बनें! IAS अफसर ने 9 पैरामीटर में समझाया

कोलकाता. हर साल होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सफलता दिलाने का दावा करने के कई कोचिंग संस्थान पूरे देश में भरे पड़े हैं. फिर भी लाखों उम्मीदवारों की भीड़ में से निकलकर जिन लोगों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है, अगर वे कोई सुक्षाव देते हैं तो उसे लोग गंभीरता से लेते हैं. आखिर कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ ये लोग इस परीक्षा को पास करने में सफल हुए थे. जब ये सिविल सेवक अपने ज्ञान और अनुभव को उन सभी के साथ साझा करते रहते हैं जो इन परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं, तो लोग उस सलाह को मानने में कोई संकोच नहीं करते हैं. ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी जितिन यादव ने UPSC का ‘स्मार्ट उम्मीदवार’ बनने के लिए एक छोटा सा सुझाव साझा किया. जो तेजी से वायरल हो गया.

जितिन यादव 2016 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IAS हैं. उन्होंने ट्वीट्स की एक सीरिज में लिखा कि एक स्मार्ट उम्मीदवार को न केवल साक्षात्कार के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए बल्कि यूपीएससी अध्यक्ष और उन सदस्यों की पृष्ठभूमि जानने की भी कोशिश करनी चाहिए, जो साक्षात्कार बोर्ड के प्रमुख होंगे. इसके साथ ही उन्होंने यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि भी साझा की. जिसमें डॉ. मनोज सोनी (आयोग के अध्यक्ष) भी शामिल हैं. जितिन यादव ने उल्लेख किया कि डॉ. सोनी राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं. वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक्सपर्ट हैं. वह डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय और बड़ौदा के एमएसयू के कुलपति रह चुके हैं. वह आजाद भारत में सबसे कम उम्र के कुलपति थे.

A smart aspirant not only prepares well for interview but also try to know background of #UPSC Chairman and Members who will be heading interview boards.

Here is a thread on brief background of #UPSC Chairman and Members:

— Jitin Yadav, IAS (@Jitin_IAS) April 5, 2022