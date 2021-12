'गृह मंत्री' की देखरेख में पोहा बना रहे थे ये IAS अफसर, फोटो हो गई वायरल

नई दिल्‍ली. सोशल मीडिया (Social Media) पर रोजाना कोई ना कोई ऐसी फोटो या वीडियो सामने आते हैं, जो तुरंत ही वायरल (Viral Photo) हो जाते हैं. ऐसा उनके कंटेंट या सब्‍जेक्‍ट के आधार पर होता है. ऐसा जरूरी नहीं कि ये वीडियो (Viral Video) किसी ग्रुप की ओर से पोस्‍ट किए गए हों तभी ये वायरल होते हैं, बल्कि ऐसे फनी वीडियो और फोटो आईपीएस और आईएएस जैसे शीर्ष अफसर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो डालते रहते हैं.

ऐसी एक फोटो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही है. यह फोटो आईएएस अफसर राज शेखर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है. राज शेखर इन दिनों यूपी के कानपुर के कमिश्‍नर हैं. वह इस तस्‍वीर में नाश्‍ते में पोहा (Poha) बनाते दिख रहे हैं. इस फोटो उनके किचन की है. इसमें सूट पहने खड़े हैं और गैस स्‍टोव पर रखी कढ़ाई में पोहा रखा है. वह उसे कल्‍छुल की मदद से हिला रहे हैं. हालांकि इस दौरान गैस बंद दिखाई दे रही है.

Please wish me Good Luck. Trying my luck in Cooking…😊 Preparing the Poha for the Breakfast under guidance of Home Minister…😊 pic.twitter.com/y607j5Yzr1 — Raj Shekhar IAS (@rajiasup) December 19, 2021

इस फोटो के साथ उन्‍होंने ट्विटर पर लिखा है, ‘कृपया आप लोग मुझे गुड लक कहें. मैं कुकिंग में अपनी किस्‍मत आजमा रहा हूं.’ इसके बाद उन्‍होंने लिखा, ‘होम मिनिस्‍टर के दिशानिर्देशों के तहत मैं नाश्‍ते के लिए पोहा बना रहा हूं.’ दरअसल वह कहना चाह रहे थे कि वह अपनी पत्‍नी (होम मिनिस्‍टर) की देखरेख में पोहा बना रहे हैं.

Also thank you for sending a strong message to the government for making cooking gas so unaffordable that cooking can be done without it, the heat instead of the stove comes from collective anger. 😄 — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) December 20, 2021

आईएएस अफसर की इस फोटो पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. इस पर प्रतिक्रिया देने वालों में शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल हैं. उन्‍होंने इस पर मजाकिया अंदाज में कमेंट किया है. प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, ‘रसोई गैस को इतना सस्ता बनाने के लिए सरकार को कड़ा संदेश देने के लिए धन्यवाद कि इसके बिना भी खाना बनाना संभव है. चूल्हे की जगह गर्मी सामूहिक गुस्से से आती है. खुले मुंह और मुस्कुराती आंखों से मुस्कुराता हुआ चेहरा.’

इसी पर चिराग बरजात्या ने कमेंट किया है, ‘सर इस अच्‍छी कुकिंग की कोई भी तस्‍वीर अब त‍क नहीं देखी. सूट और ब्‍लेजर में कुकिंग करना बहुत बड़ा काम है. लोगों को अपनी कुकिंग पर कम भरोसा होता है इसलिए वे एप्रेन पहनते हैं. आपको कुकिंग पर विश्‍वास था, इसलिए आपने सूट पहना.’

This is the best picture of cooking I have ever seen sir. Cooking in suit and blazer is the real deal. People wear aprons because they are not confident about their cooking. You wear suit because you are so confident about it — Chirag Barjatya (@chiragbarjatyaa) December 20, 2021

उनके इस पोस्‍ट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

