लद्दाख में बर्फ के पहाड़ों पर हुई यह अनोखी रेस, देश में पहली बार ऐसा आयोजन, देखें वीडियो-तस्वीरें

लद्दाख: लद्दाख (Ladakh) में इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) ने आइस वॉल क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन (Ice Wall Climbing Competition) का आयोजन किया. इस इवेंट में बर्फ से लदे पहाड़ों पर पर्वतारोहियों ने चढ़कर अपने करतब दिखाए. देश में पहली बार इस आयोजित इस तरह के कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन से जुड़ा वीडियो आईटीबीपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया.

ट्विटर पर ITBP की ओर से शेयर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सैंकड़ों पर्वतारोही बर्फ के पहाड़ों पर तेजी से चढ़ रहे हैं. हैरानी की बात है कि जहां तापमान माइनस में होता है और पहड़ों की चोटियों पर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है. वहां ये पर्वतारोही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

Watch the glimpses of the Ice wall climbing competition in Ladakh organised for the 1st time in the Country by North West Frontier ITBP, Leh. More than 100 climbers are taking part.#Himveers@nwftr_itbp pic.twitter.com/KeOCtkBrfD

— ITBP (@ITBP_official) February 27, 2022