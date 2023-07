लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि अगर किसी को इस देश में रहना है तो उसे अपने धर्म या मत से नहीं, बल्कि राष्ट्र को सबसे ऊपर रखना होगा. दरअसल, उनसे पूछा गया था कि वंदे मातरम को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं? इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘मैंने पहले ही कह दिया कि देश संवैधानिक व्यवस्था, संविधान से चलेगा, किसी मजहब से नहीं. आपका मत, आपका मजहब… अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपनी मस्जिद अपनी इबादतगाह तक होगा… सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं… और इसे आप किसी भी तरह से दूसरे पर थोप नहीं सकते हैं….’

सीएम योगी ने एएनआई से बातचीत में आगे कहा, ‘राष्ट्र सबसे पहले, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा… अपने मत और मजहब को नहीं… मत और मजहब दूसरा सवाल है… राष्ट्र पहले रहेगा.’ पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को लेकर भी सीएम योगी ने अपनी राय जाहिर की और कहा कि पड़ोसी मुल्क अपने ही किए का नतीजा भुगत रहा है.

#WATCH | If someone has to live in this country, then they have to hold the nation above anything else, not their religion or opinion, says UP CM Yogi Adityanath. pic.twitter.com/bhe9NIuJWa

— ANI (@ANI) July 31, 2023