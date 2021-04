ED माइनिंग ने हथियारों सहित काबू में किया माइन माफिया, हाई-प्रोफाइल कत्ल केस का भी है आरोपी

हाल ही में गठित इंफोरसमैंट डायरेक्टोरेट (Enforcement Directorate) ने गैर-कानूनी खनन गतिविधियों से वातावरण और राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहे रेत माफिया पर नकेल कसने शुरू कर दी है. इंफोरसमैंट डायरेक्टर (माइनिंग) (Enforcement Director Mining) आर.एन. ढोके के दिशा-निर्देशों पर खन्ना पुलिस ने सतलुज दरिया के आस-पास गैर कानूनी माइनिंग (Illegal mining activities) गतिविधियों में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार किया है.पुलिस ने इससे 4 गैर-कानूनी देसी हथियार और स्विफट डिजायर कार बरामद की है. आरोपी की पहचान गुरिन्दर सिंह उर्फ गिंदा पुत्र बलविन्दर सिंह के तौर पर हुई है. वह समराला के भौरला गांव का रहने वाला है. गुरिन्दर गुजरात के हाई-प्रोफाइल कत्ल केस में अपेक्षित है. इस मामले में उसने दो अन्यों के साथ मिल कर आशीष महाराज का कत्ल किया था जिसके साथ स्थानीय ढाबा मालिकों का जायदाद सम्बन्धी विवाद था.इंफोरसमैंट डायरेक्टर (माइनिंग) आर. एन. ढोके ने बताया कि उनको जिला एस.बी.एस. नगर के राहों क्षेत्र में गैर-कानूनी माइनिंग में कुछ गलत तत्वों के शामिल होने के बारे सूचना मिली थी. जिसके बाद उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए यह जानकारी एसएसपी खन्ना गुरशरनदीप सिंह ग्रेवाल के साथ साझा की गई. उन्होंने बताया कि मिली सूचना पर मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने माछीवाड़ा साहिब के एसएचओ राजेश ठाकुर नेतृत्व में एक टीम बनाई जिसने चैकिंग के दौरान गुरिन्दर सिंह को अवैध हथियारों और कार समेत काबू कर लिया. उन्होंने कहा कि उसके पास से 2 पिस्तौल 32 बोर, 02 मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस और 02 पिस्तौल .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस बरामद किये गए है.उन्होंने आगे बताया कि गुरिन्दर सिंह एक नामवर और पेशेवर अपराधी है और पंजाब और गुजरात में कत्ल और लूटपाट के कई मामलों में अपेक्षित है. गुरिन्दर के खिलाफ माछीवाड़ा साहिब थाने में आइपीसी की धारा 379 और आर्म्स एक्ट (Section 379 of the IPC and Arms Act) के तहत केस दर्ज किया गया है. पूछताछ के उपरांत गुरिन्दर ने खुलासा किया कि वह राजू गुज्जर निवासी रतनाना, थाना राहों, एसबीएस नगर और करणवीर सिंह उर्फ कवी निवासी बालिओं थाना समराला और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सतलुज दरिया के किनारे राहों के एरिया में नाजायज माइनिंग का धंधा करता है.