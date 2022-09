Weather Update: 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD का अलर्ट- अगले 4 दिन होंगे भारी

नई दिल्ली: देश के कई इलाकों में अब भी बारिश जारी है और इसके बरकरार रहने की संभावना बनी हुई है. भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि देश में मानसून के सक्रिय रहने से अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में बारिश होने की संभावना है. आईएमडी का अलर्ट है कि इन इलाकों में बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल सकती है. अरुणाचल प्रदेश और असम व मेघालय में भी गरज के साथ बिजली गिरने और तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है. नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज और कल, अरुणाचल प्रदेश, असम व मेघालय में आज भारी बारिश होने की संभावना है.

वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में कल बारिश देखने को मिली. एमपी से सटे छत्तीसगढ़ 6 सितंबर को वर्षा होने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ऊपरी क्षेत्रों में आज, कल और 6 सितंबर को बारिश की चेतावनी जारी की गई है. ओडिशा में भी 5 और 6 सितंबर को बारिश का अलर्ट है.

o Fairly widespread/widespread rainfall with isolated heavy falls and thunderstorm/lightning very likely over Madhya Maharashtra on 02nd September 2022.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 2, 2022