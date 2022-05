मौसम विभाग ने दी खुशखबरी: उत्तर भारत में हीटवेव का दौर समाप्त, 'राहत की बारिश' का पूर्वानुमान

नई दिल्ली: अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है. IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी सहित भारत के अधिकांश हिस्सों में बीते दो-तीन हफ्ते से जारी हीटवेव का दौर अब समा​प्त हो गया है. पश्चिमी विक्षोभ काफी सक्रिय है. अगले 6-7 दिनों तक तापमान में वृद्धि नहीं होगी. उत्तर पश्चिम भारत में येलो अलर्ट है, यहां गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. दिल्ली में 3 मई को बारिश का पूर्वानुमान है.

अगले तीन दिनों के दौरान, उत्‍तर पश्चिम और पूर्वी भारत के अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है. इससे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को कहा था कि मध्‍य भारत के तापमान में ज्‍यादा बदलाव नहीं होगा. दिल्‍ली-एनसीआर में अगले 6 दिन तक पारा ना चढ़ने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्‍ली के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है.

Heatwave is over in most parts of India including Delhi, Punjab, Haryana and UP. Western disturbance is quite active. Temp will not rise for next 6-7 days. Northwest India has yellow alert for thunderstorms. Delhi to receive rainfall on May 3rd: RK Jenamani, Senior Scientist, IMD pic.twitter.com/i9M6wtTuuk

