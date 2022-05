Weather Alert: उत्तर से दक्षिण भारत तक पड़ेंगी राहत की फुहारें, अगले कुछ दिन गर्मी और लू से राहत, जानें मौसम का हाल

नई दिल्ली: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर भारत में अगले कुछ दिन गर्मी से हल्की राहत मिलने वाली है. आईएमडी के मुताबिक राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों, पंजाब, दिल्ली एवं हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है. धूल भरी आंधी, गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है.

मौसम विभाग ने बिहार के 31 जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, सारण, सिवान, गोपालगंज वहीं दक्षिण मध्य बिहार की बात करें तो यहां पटना, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के अलग-अलग क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं.

As intimated by IMD, a cyclonic circulation has developed around South Andaman sea & its neighboring areas. It is likely to be converted into low pressure area. It will be easier to predict its intensity once it gets developed: PK Jena, Special Relief Commissioner, Odisha (05.05) pic.twitter.com/twRhm284tN

— ANI (@ANI) May 5, 2022