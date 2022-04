Weather Update: उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों तक चलेगी लू, इन राज्यों में होगी बारिश

नई दिल्ली: दिल्ली सहित भारत के अधिकांश हिस्से इस समय भीषण लू की स्थिति से जूझ रहे हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू चलने की संभावना है. आईएमडी ने कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी. हालांकि इसके बाद अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना प्रबल है. एक प्रेस विज्ञप्ति में, आईएमडी ने कहा, “अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में गंभीर गर्मी की लहर की स्थिति के साथ अधिकांश हिस्सों में हीट वेव की स्थिति रहेगी. इसी तरह पूर्वी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में गंभीर गर्मी की स्थिति के साथ कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति अगले 5 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी.”

उत्तर और मध्य भारत में अगले कुछ दिन तक हीटवेव

अगले पांच दिनों के दौरान दक्षिण हरियाणा-दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हीटवेव और भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने का अनुमान है. इस बीच, आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, विदर्भ और बिहार के अलग-अलग हिस्सों में हीटवेव की स्थिति की भविष्यवाणी की है.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 6, 2022