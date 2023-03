केजरीवाल फिर बेनकाब! 2013 में कहा था- दोषी सांसदों की सदस्यता तुरंत हो रद्द, आज राहुल गांधी के मुद्दे पर उठा रहे सवाल

नई दिल्ली. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड (Wayanad) से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद सियासत तेज हो गई है. अक्सर कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इसे हैरानी वाला कदम बताया. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी (BJP) इन लोगों ने. डरते हो आप लोग तो बहुत डरते हो..’ केजरीवाल के इस बयान के बाद अब उनका पिछला बयान भी खूब वायरल हो रहा है जब उन्होंने दागी सांसद विधायकों की फौरन सदस्यता खत्म किए जाने की खुलकर पैरवी की थी.

गौरतलब है कि लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को राहुल गांधी को अयोग्य करार दे दिया. इसको लेकर हर तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में दिए गए अपने भाषण के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. सीएम केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी. ये लोग बहुत डरे हुए हैं. उन्होंने कहा “लोकसभा से राहुल गांधी का निष्कासन चौंकाने वाला है. देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है.

2013- Kejriwal said convicted MPs must be immediately disqualified, met President requesting him not to sign ordinance.

2023- Kejriwal says disqualification of Rahul Gandhi because of conviction shows Modi is scared. pic.twitter.com/JVyWsaQLTv

