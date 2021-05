केरल, कर्नाटक में बढ़ा लॉकडाउन, दिल्ली में पाबंदियों में ढील के आसार; पढ़ें 10 बड़ी खबरें

कोरोना वायरस संक्रमण के कम होते मामलों के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानि ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में इजाफा जारी है। देश में इस दुर्लभ फंगल इंफेक्शन की चपेट में 7 हजार से ज्यादा लोग आ चुके हैं। वहीं, 200 से ज्यादा मरीजों की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने कहा है कि 2021 के अंत तक सभी को वैक्सीन लगाने की स्थिति में होंगे। इधर, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद को हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को हर गांव में ICU और एंबुलेंस उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। आइए देश-विदेश की ऐसी ही 10 बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं-कोरोना वायरस की दूसरी लहर (2nd Wave Of Covid-19) कमजोर पड़ने के साथ ही एक अन्य घातक बीमारी कोविड मरीजों के बीच फैल रही है. देश में अब तक ब्लैक फंगस (Black Fungus) के 7 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. अब तक 200 से ज्यादा लोग इस बीमारी की वजह से जान गंवा चुके हैं. केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि ब्लैक फंगस को Epidemic Diseases Act के तहत नोटिफाई करने को कहा है. (पूरी खबर) कोरोना महामारी से जंग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को एक अच्छी खबर दी है. उन्होंने भारत जैसे विशाल देश में वैक्सीनेशन को लेकर कहा है कि हम वर्ष 2021 के अंत तक देश के सभी वयस्क लोगों का टीकाकरण करने की स्थिति में होंगे. स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वैश्विक महामारी के हालात की समीक्षा बैठक में कही. उन्होंने कहा कि ‘भारत अगस्त और दिसंबर 2021 के बीच टीकों की 216 करोड़ खुराक खरीदेगा, जबकि इस साल जुलाई तक 51 करोड़ खुराक खरीदी जाएंगी.’ (पूरी खबर) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) को प्रत्येक गांव में आईसीयू सुविधाओं के साथ दो एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में 97,000 गांव हैं और एक महीने की समय सीमा तक लागू करना असंभव है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के यूपी में ‘राम भरोसे' टिप्पणी वाले फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि यूपी सरकार इस टिप्पणी को विरोध में ना लेकर एक सलाह के तौर पर ले. (पूरी खबर) कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल (Coronavirus Cases in Kerala) में 30 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (CM Pinarayi Vijayan) ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और थिसूर में लगाया गया ट्रिपल लॉकडाउन शनिवार से खत्म हो जाएगा. (पूरी खबर) व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT, कैट) ने वालमॉर्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर एफडीआई और टैक्स नियमों के उल्लंघन बड़ा आरोप लगाया है. कैट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जांच की मांग की है. (पूरी खबर) भारत और न्यूजीलैंड (IND VS NZ) के बीच टेस्ट फॉर्मेट की सबसे बड़ी टक्कर 18 जून से साउथैंप्टन के मैदान में होगी. दोनों ही टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (WTC Final) में एक-दूसरे से लोहा लेंगी. इंग्लैंड की धरती पर होने वाले इस मैच में न्यूजीलैंड को प्रबल दावेदार बताया जा रहा है क्योंकि वहीं का मौसम और पिच कीवी टीम को रास आती हैं. (पूरी खबर) चीन (China) का इस वक्त अपने तकरीबन सभी पड़ोसी देशों (Neighboring Countries) के साथ सीमा विवाद चल रहा है. भारत के साथ तो पूर्वी लद्दाख में बीते साल अप्रैल-मई के बाद से ही तनावपूर्ण स्थितियां रही हैं. अब चीन ने भारत, भूटान और नेपाल सीमा से लगते तिब्बत के दूरदराज के गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का प्रयास शुरू कर दिया है. यह जानकारी शुक्रवार को चीनी सरकार द्वारा जारी तिब्बत पर श्वेत पत्र से मिली है. (पूरी खबर) दिल्ली (Delhi) में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने करीब 1 महीने पहले लॉकडाइन लगा दिया था ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके. लेकिन अब जब कोरोना के मामले में काफी कमी आयी है तो इसको देखते हुए ये अटकलें भीतेज हो गयी है कि शायद दिल्ली में अब जल्द ही लॉकडाउन (Lockdown) खोल दिया जाएगा.दिग्गज एक्ट्रेस और डायरेक्टर नीना गुप्ता (Neena Gupta) की आत्मकथा 'सच कहूं तो' (Sach Kahun Toh) का विमोचन 14 जून को होगा. इस पुस्तक के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने शुक्रवार को यह ऐलान किया. नीना ने अपनी इस आत्मकथा में नयी दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में बिताए हुए दिनों से लेकर 1980 के दशक में मुंबई जाने तक के संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा की है. (पूरी खबर) केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी डीए (Variable DA) में इजाफे का ऐलान किया. इसका लाभ 1.5 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा. पहले वेरिएबल डीए 105 रुपए प्रति महीना था जिसे बढ़ाकर 210 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है. यह बीते 1 अप्रैल 2021 से ही प्रभावी होगा. (पूरी खबर)