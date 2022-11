IND vs NZ: शिखर धवन बोले…अब तीसरे मैच का इंतजार, संजु सैमसन को न खिलाने की बताई वजह

नई दिल्‍ली. भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच रविवार को हैमिल्टन के सिडन पार्क में खेला जा रहा वनडे सीरीज का दूसरा मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका. कई बार की रुकावट के बाद आखिर में अंपायर्स ने मैच को रद्द करने का फैसला किया. मैच न होने से टीम इंडिया के कप्‍तान शिखर धवन मायूस नजर आए. उन्‍होंने कहा कि अब हमें तीसरे मुकाबले का इंतजार रहेगा. तीसरा और अंतिम वनडे मैच 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा.

मैच रद्द होने के बाद शिखर धवन ने कहा कि यह हमारे वश में नहीं है. आपको बस इंतजार करना होता है. इसमें कोई मदद नहीं कर सकता. अब तीसरे मैच का इंतजार है. भारतीय कप्‍तान ने कहा, मैं सिडन पार्क की पिच से काफी हैरान था. मुझे लगा कि यह काफी हद तक सीम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. धवन ने शुभमन गिल की तारीफ करते हुए कहा कि उसे इस तरह से खेलते देखना काफी उत्साहजनक था. जब मैच रोका गया तो उस समय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 42 गेंदों में चार चौकों और एक छक्के से 45 रन बनाकर खेल रहे थे.

Handshakes all around after the second ODI is called off due to rain.

